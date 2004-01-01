В программе представлены стихи поэта и сценариста Мари Кабановой (Марики Нова). Особенность стихов программы NOVA в том, что даже болезненных тем слова её касаются легко, отзываясь в самых потаённых уголках души щемящей теплотой и нежностью. В этих простых темах каждый узнает себя. Разлука и боль потери, взросление, дедушки и бабушки, папы и мамы, дети… Да, может не все темы познаны и прожиты, но мы все были детьми. И эта тема ещё никого не оставила равнодушным.

За годы выступлений именно NOVA стала врачевать души и сердца людей, срывая наносную обыденность и окутывая их теплом воспоминаний.

Господин Литвинович - талантливейший чтец, который популяризирует современных поэтов. Его талант заключается именно в прочтении стихов — каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо - коснуться души слушателя.