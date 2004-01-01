Нотр-Дам де Пари и Ромео и Джульетта

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе Мюзикл-шоу.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» — и можно больше ничего не говорить. За последние 10 лет эта фраза стала культовой. Она олицетворяет собой целый период в истории современной Российской культуры: эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр мюзикла уверенно завоёвывает популярность в России. Москва и Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах сейчас идут около десятка громких проектов.

Наши артисты знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и другим. Мы создали программу «Мюзикл-шоу» для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии (Belle, «Короли ночной Вероны» и другие) в великолепном «живом» исполнении признанных звёзд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звёзд московских мюзиклов! Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актёрскую игру звёздного состава.

Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце Нотр-Дама… Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Театр-постановщик Антреприза

Режиссёр Алексей Петров

В ролях Александр ПостоленкоСветлана СветиковаЭд ШульжевскийПётр МаркинВячеслав Гнедак

Время 120 мин.