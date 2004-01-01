NLO - русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность, благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении.



Простые, но емкие тексты, харизматичность, яркие голоса, топ-чарты, модные челленджи в Тик-Токе, хиты с T-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем, RASA, Леонидом Руденко и др. - всё это группа NLO.



Вы узнаете их по песням - «Танцы», «Не грусти», «Холодно», «Влюбляешься зря», «По барам», «Напиваюсь» и др.



В июне этого года дуэт ворвался в российские и зарубежные чарты с треком «Танцы» и прочно закрепился на лидирующих позициях.

Одноименный клип набрал уже 10 миллионов просмотров и занимает первое место в списке лучших клипов, а так же ротируется на всех крупнейших музыкальных телеканалах нашей страны.

Сегодня треки группы NLO можно услышать в эфире радиостанций Energy, Love Radio, DFM, Like Fm, Жара Fm и др.