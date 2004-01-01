Самые эксцентричные и яркие глэмеры российской металл-сцены едут к вам!

Готический шик, тёмная радость и уничтожающее безумие эстетики Neverlove — это то, что заставляет людей приходить на концерты каждый раз во всё большем количестве.

Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар и Sexmetal — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется ещё больше перфомансов, ещё лучший звук и шоу, и много сюрпризов, о которых ты даже не можешь подумать.