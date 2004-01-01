Гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова (Москва).

Самый знаменитый кукольный спектакль уже давно разобран на цитаты: — «Шахерезада Степановна! — Я готова»! Имя Эдуарда Апломбова стало нарицательным. Импозантный кукольный конферансье обожает смех зрителей, аплодисменты и себя, любимого. Это спектакль-легенда, который непременно должны посмотреть все без исключения!

«Необыкновенный концерт» — комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники. Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных государств. Как спектакль-рекордсмен по праву занесен в книгу рекордов Гиннеса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей в мире. Пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни.



Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье — Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку зрителей. Обожает сплошные аплодисменты. Уникальный полиглот: без задержки отпускает шутки и каламбуры на двадцати четырех языках мира, в том числе на таких как фарси и хинди.

Неподражаем и неотразим! Не принимайте его слов на веру!



Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Дата премьеры спектакля — 19 июня 1946. До 1949 года спектакль шёл под названием «Обыкновенный концерт». Вторая редакция была создана в 1968 году.

Авторы: заслуженный артист РСФСР Алексей Бонди, народный артист РСФСР Владимир Кусов, народный артист СССР Зиновий Гердт, народный артист РСФСР Семён Самодур, народный артист СССР Сергей Образцов, Зиновий Паперный, Игорь Щеулов.

Режиссёры-постановщики: народный артист РСФСР Семён Самодур, народный артист СССР Сергей Образцов.

Режиссер - народный артист РСФСР Владимир Кусов.

Художники-постановщики: Валентин Андриевич, Наталия Шнайдер.

Композиторы: Григорий Теплицкий, Игорь Якушенко, Илья Шахов, Илья Ягодин, Лев Солин, Юрий Саульский.

Постановщик танцев - народный артист РСФСР Семён Самодур.