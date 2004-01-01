158794

Назад в будущее

Концерт ансамбля солистов «Ренессанс»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Библиотека приглашает на концерт ансамбля солистов «Ренессанс» Дворца культуры «Судоремонтник». В их исполнении прозвучат песни из советских кинофильмов.

Зрители услышат произведения, ставшие символом целого поколения, прошедшие испытание временем. Если в фильме звучала хорошая музыка, то она начинала жить собственной жизнью. И сегодня эти песни  не утратили своей красоты, яркости и популярности.

Именно такие произведения  представят на суд зрителей участники ансамбля солистов «Ренессанс». 

Прозвучат песенные хиты из фильмов  «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Собака на сене», «Кавказская пленница»  и других.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?