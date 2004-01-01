Назад в будущее

Библиотека приглашает на концерт ансамбля солистов «Ренессанс» Дворца культуры «Судоремонтник». В их исполнении прозвучат песни из советских кинофильмов.

Зрители услышат произведения, ставшие символом целого поколения, прошедшие испытание временем. Если в фильме звучала хорошая музыка, то она начинала жить собственной жизнью. И сегодня эти песни не утратили своей красоты, яркости и популярности.

Именно такие произведения представят на суд зрителей участники ансамбля солистов «Ренессанс».

Прозвучат песенные хиты из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Собака на сене», «Кавказская пленница» и других.