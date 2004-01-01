Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Владимир Спиваков.

Солисты: лауреаты международных конкурсов Кирилл Солдатов (труба) и Андрей Михайловский (кларнет).



Программа

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"

П.И. Чайковский. Сюита из балета "Щелкунчик"

В. Беллини. Увертюра к опере "Норма"

Ж.-Б. Арбан. Вариации для трубы на тему из оперы В. Беллини "Норма"

Солист -- лауреат международных конкурсов, концертмейстер групп труб НФОР Кирилл Солдатов

Дж. Верди. Увертюра к опере "Сицилийская вечерня"

Л. Басси. Концертная фантазия для кларнета на темы оперы Дж. Верди "Риголетто"

Солист -- лауреат международных конкурсов, концертмейстер групп труб кларнетов Андрей Михайловский

Дж. Пуччини. Интермеццо из оперы "Манон Леско"



Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»



Национальный филармонический оркестр России был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В составе НФОР объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. За годы активной творческой жизни НФОР сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публики и признание профессионалов в своей стране и за рубежом.

Оркестр возглавляет всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности. За 15 сезонов оркестр представил множество неординарных программ, уникальных абонементов и концертных серий, осуществил ряд российских и мировых премьер.

Подтверждая свой статус и наименование, Национальный филармонический оркестр России выступает не только в Москве, но и в различных регионах страны, прокладывая маршруты в ее самые отдаленные уголки. Во многих регионах оркестр дает и отдельные концерты, и проводит фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».

Ежегодно НФОР принимает участие в Международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова в Кольмаре (Франция). Оркестр регулярно гастролирует в США, Западной Европе, Японии, Китае, странах СНГ и Балтии.