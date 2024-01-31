В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи.Невинная шутка переворачивает ход событий.

Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения.Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным!

Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу.Стильно,дерзко, провокационно!

КОНСТАНИТИН ЛАВРОНЕНКО - российский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее известен по ролям в картинах кинорежиссёров Андрея Звягинцева и Сергея Урсуляка. Единственный российский актёр, ставший обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Заслуженный артист Российской Федерации. Константин обладает невероятной харизмой. Его таинственность покоряет зрителей. У актёра яркая фильмография, из наиболее известных и популярных фильмов можно выделить такие, как: «Возвращение», «Ликвидация», «Изгнание», «Исаев», «Однажды в Ростове», «Инквизитор», «Клим», «Землетрясение», «Прощай, любимая!», «Семейные обстоятельства», «Ты меня слышишь?», «Аванпост» (сериал), «Кома», «Последний богатырь», «Содержанки», «Сирийская соната» и др.

МАРИНА ЗУДИНА - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.В копилке Марины Зудиной множество наград и премий. Слава и любовь зрителей пришли к Марине Зудиной после проката картин «Валентин и Валентина», «Забавы молодых», «После дождичка в четверг». Наиболее популярные фильмы Марины: «Ещё люблю, ещё надеюсь», «Тридцатого уничтожить!», «Есенин», «Адъютанты любви», «Холодное сердце», «Немой свидетель», «Глаз Божий», «Обмани, если любишь», нашумевший сериал «Содержанки» и др.

АЛЕКСЕЙ БАРДУКОВ - Актер театра и кино. Актёр с притягательной энергетикой, порой по-детски наивный и неестественно правильный, герой, который не может быть отрицательным, — таким видят Алексея Бардукова зрители. Сериал «Диверсант» сделал молодого артиста звездой и с тех пор актёр много снимается и радует поклонников своими работами. Алексея можно увидеть в кинофильмах: «На игре», «Найденыш», «Мосгаз», «Красные горы», «Метро», «Палач», «Паук», «Операция «Сатана», «Подольские курсанты», «Перевал Дятлова», «Собор», «Диверсант. Идеальный штурм» и др.

ЮРИЙ БАТУРИН - актёр театра и кино. Участие в фильмах и сериалах принесло успех и славу талантливому актеру. Фактурный и статный красавец как никто подходил для образов сердцеедов, аристократов, олигархов, даже негодяи в его исполнении вызывали жалость и понимание. В фильмографии актёра такие фильмы и сериалы, как: «Морозов», «Знахарь», «Метод Лавровой», «Страсти по Чапаю», «Бывшая жена», «Осколки счастья», «Женщина с лилиями», «Опасный круиз», «Союз спасения», «Беспринципные», «Грозный», «Там, где не бывает снега», «Хрустальное счастье» и мн.др.

ИВАН ОГАНЕСЯН - популярный российский киноактер, музыкант. Обаятельный и добрый актёр притягивает зрителей. Они полюбили его за роли в фильмах: «Закон и порядок», «Нюхач», «Гражданин никто», «Спальный район». В копилке актёра ещё много интересных киноработ: «Только ты», «Мужская интуиция», «Уравнение со всеми известными», «Крем», «Я люблю своего мужа», «Отцы», «Три дня на любовь», «Двое над пропастью», «Шуша», «Бухта глубокая» и др.

Актеры: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян/Юрий Батурин, Алексей Бардуков, Ксения Лавроненко