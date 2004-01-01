Музыкальные витражи

Программа концерта



И. С. Бах (1685-1750) Фантазия соль мажор, BWV 572

И. С. Бах Ария «Mein glaubiges Herze frohlocke» («Душа, веселися») из кантаты № 68

Г.Ф. Гендель (1685-1759) Ария Альмирены «Lascia ch’io pianga» из оперы «Ринальдо»

И. С. Бах Хоральная обработка «Schmuecke dich, o liebe Seele», BWV 654 («Ликуй, возлюбленная душа») из «Восемнадцати Лейпцигских хоралов»

Г. Пёрселл (1659-1695) Ария «Hark! The ech’ing Air» из оперы «Королева Фей»

Ф. Шуберт (1797-1828) «Аве Мария»

Г.Ф. Гендель «Аллилуйя» из оратории «Мессия» (переложение для органа)

Ж. Оффенбах (1819-1880) «Баркаролла» из оперы «Сказки Гофмана»

П. Масканьи (1863-1945) «Ave Maria» (Intermezzo) из оперы «Сельская честь»

Т. Дюбуа (1837-1924) «In Paradisum» («В Раю»), «Fiat Lux» («Да будет свет») из сборника «Двенадцать пьес для органа»

Дж. Паизиелло (1741-1816) Ария Серпины «Nel cor piu non mi sento» из оперы «Служанка-госпожа»

А. Скарлатти (1659-1725) Ария «Violette» из оперы-пастиччо «Причуды любви, или Розаура»

Л. Вьерн (1870-1937) «Вестминстерские колокола»

Ш. Гуно (1818-1893) «Regina coeli» («Царица небесная»)



Елизавета Канаузова (лирико-колоратурное сопрано)

Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных (класс профессора В. Н. Левко). Лауреат Шестого международного конкурса «Музы Мира» (2011 г.). Участница многих фестивалей в России и странах Европы. Сотрудничает с Государственным оркестром «Русская филармония», с Камерным оркестром им. Гнесиных, «Романтик-квартетом» и многими другими музыкальными коллективами.

Елизавета - автор музыкально-просветительских программ, проходящих в старинных особняках столицы и Подмосковья, автор программ о классической музыке на радиостанции «Радио-1 Культура».

Исполнительница уделяет большое внимание старинной музыке, в особенности произведениям Генделя, Баха, Каччини, Вивальди …

Выступает с авторскими концертными программами "Великолепие барокко","Аве Мария","От Баха до Моцарта","Merry Christmas-Gala" в соборах, церквях, дворцах Москвы, Санкт-Петербурга, , органных залах российских городов.

Является неизменной участницей ежегодного Музыкального фестиваля «Шаляпинские сезоны», проходящего в городе-курорте Кисловодске (Ставропольский край, 2009-2019 гг.).

Имеет записи на радио и ТВ (радиостанции «Радио-1 Культура», «Орфей», телеканалов –«Россия-1», «Столица», «Москва 24» и мн.др. ).

Ведет активную концертную деятельность, как в России, так и за рубежом (Италия, Испания, Болгария и др.).



Анастасия Быкова (орган)

С отличием закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных как органистка (класс заслуженного артиста России, профессора А. В. Фисейского) и музыковед (класс доцента А. И. Тихоновой).

Лауреат Международного конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria (Москва, 2007).

Участница международных фестивалей и семинаров органной музыки, мастер-классов известных органистов.

Член немецкого «Общества друзей органа» («Gesellschaft der Orgelfreunde»).

Координатор Московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная лира» в номинации «Орган» (2012-2019).

Организатор органных концертов в рамках Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодёжи «Поют дети Москвы» (2015-2019).

Неоднократно отмечена дипломами и грамотами за педагогическое мастерство, профессионализм в подготовке лауреатов международных и всероссийских конкурсов молодых исполнителей.

Ведёт концертную деятельность в городах России и за рубежом (сольные программы, камерная ансамблевая и вокально-органная музыка).

В репертуаре широко представлены сочинения И. С. Баха и его предшественников, музыка композиторов эпохи барокко, романтизма, XX века, сочинения русских авторов, камерная ансамблевая и вокально-органная музыка.