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Музыкальный теремок

Концерт из цикла познавательных программ «Кантеле- волшебное приключение»

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События: Концерты.

В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере.  Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного  и профессионального инструментов кантеле.    У маленьких слушателей появляется возможность стать участниками интерактивного представления  по мотивам известной сказки «Теремок».

Филармония
16 мая
11:00
Цены

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