Музыкальный теремок

В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере. Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного и профессионального инструментов кантеле. У маленьких слушателей появляется возможность стать участниками интерактивного представления по мотивам известной сказки «Теремок».