Музыкальный фейерверк
Левон Аракелян (виолончель), Артур Клочков (скрипка).
Левон Аракелян (виолончель), Артур Клочков (скрипка).
Левон Аракелян (вилончель). Партия фортепиано - Роман Рудометов
П.И.Чайковский- Pezzo capriccioso соч.62
С.В. Рахманинов - Вокализ соч.34, №14
Э.Григ- Танец Анитры из сюиты "Пер Гюнт"
Ж.Масне- Размышление из оперы "Таис"
К.Сен-Санс- Лебедь из сюиты "Карнавал животных"
А.Пярт- Fratres
М.Мошковский- Гитара
Р.К.Щедрин- В подражание Альбенису
А.А. Бабаджанян- Танец
Ж.-Б.С. Бреваль- дуэт ре мажор соч.19, №3
Исп. Артур Клочков(скрипка) и Левон Аракелян (виолончель)
Артур Клочков (скрипка). Партия фортепиано - Михаил Козырев
Э.Шоссон- Поэма
Э. Изаи- соната №3 ре минор "Баллада"
П.И.Чайковский- Мелодия
П.И.Чайковский- Ария Ленского
Ф.Крейслер - Муки любви
Дж.Гершвин/Я.Хейфец - Американец в Париже
Музыкально-литературный вечер, посвященный Марине Цветаевой