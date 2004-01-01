Музыкальный фейерверк

Левон Аракелян (вилончель). Партия фортепиано - Роман Рудометов



П.И.Чайковский- Pezzo capriccioso соч.62



С.В. Рахманинов - Вокализ соч.34, №14



Э.Григ- Танец Анитры из сюиты "Пер Гюнт"



Ж.Масне- Размышление из оперы "Таис"



К.Сен-Санс- Лебедь из сюиты "Карнавал животных"



А.Пярт- Fratres



М.Мошковский- Гитара



Р.К.Щедрин- В подражание Альбенису



А.А. Бабаджанян- Танец



Ж.-Б.С. Бреваль- дуэт ре мажор соч.19, №3

Исп. Артур Клочков(скрипка) и Левон Аракелян (виолончель)



Артур Клочков (скрипка). Партия фортепиано - Михаил Козырев



Э.Шоссон- Поэма



Э. Изаи- соната №3 ре минор "Баллада"



П.И.Чайковский- Мелодия



П.И.Чайковский- Ария Ленского



Ф.Крейслер - Муки любви



Дж.Гершвин/Я.Хейфец - Американец в Париже