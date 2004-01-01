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Музыкальный фейерверк

Левон Аракелян (виолончель), Артур Клочков (скрипка).

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События: Концерты.

Левон Аракелян (вилончель). Партия фортепиано - Роман Рудометов

П.И.Чайковский- Pezzo capriccioso соч.62

С.В. Рахманинов - Вокализ соч.34, №14

Э.Григ- Танец Анитры из сюиты "Пер Гюнт"

Ж.Масне- Размышление из оперы "Таис"

К.Сен-Санс- Лебедь из сюиты "Карнавал животных"

А.Пярт- Fratres

М.Мошковский- Гитара

Р.К.Щедрин- В подражание Альбенису

А.А. Бабаджанян- Танец

Ж.-Б.С. Бреваль- дуэт ре мажор соч.19, №3
Исп. Артур Клочков(скрипка) и Левон Аракелян (виолончель)

Артур Клочков (скрипка). Партия фортепиано - Михаил Козырев

Э.Шоссон- Поэма

Э. Изаи- соната №3 ре минор "Баллада"

П.И.Чайковский- Мелодия

П.И.Чайковский- Ария Ленского

Ф.Крейслер - Муки любви

Дж.Гершвин/Я.Хейфец - Американец в Париже

Филармония
3 декабря
17:00

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