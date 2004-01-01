Говорить о «высоком» трудно и некогда.

Всегда некогда. И всегда трудно. особенно с детьми или самыми близкими людьми. Иногда, некогда – даже с собой, потому что жизнь, она, сложная, и очень быстрая. И еще – очень хрупкая, особенно если в ней совсем не остается места на главные слова для главных в вашей жизни людей.

А раз так, надо взяться за руки выбрать вечер, чтобы всей семьей прийти на шоу МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ от Евгении Зимы.

На вечную классику, аранжированную современной 3d графикой, видео, световым шоу.

Это самая нескучная и самая проникновенная классика в современном прочтении, в исполнении лучших виртуозов Санкт-Петербурга.

Классика не сложно, не скучно, это интересно для всей семьи.

Музыка в темноте это 1,5 часа о каждом человеке от 6 до 106, ведь всем нам суждено родится, жить, творить, обнимать детей, страдать, любить, пройти весь путь, не дрогнув не свернув.

Яркое красочное шоу уже покорило 240 городов России.

Музыка в темноте это:

- 100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении

- 50 минут современной хореографии

- 15 артистов на сцене

- 3 года подготовки шоу

100 лучших профессионалов в области музыки, танца, оперы и мультимедиа дизайнеров работали под руководством Евгении Зимы над созданием Музыки в темноте.

Музыка в темноте — это Шоу, не имеющее аналогов в России.

Приходите, всей семьей чтобы самим прочувствовать и услышать свою Музыку в Темноте.