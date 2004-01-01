Музыка в темноте
100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении
100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении
Говорить о «высоком» трудно и некогда.
Всегда некогда. И всегда трудно. особенно с детьми или самыми близкими людьми. Иногда, некогда – даже с собой, потому что жизнь, она, сложная, и очень быстрая. И еще – очень хрупкая, особенно если в ней совсем не остается места на главные слова для главных в вашей жизни людей.
А раз так, надо взяться за руки выбрать вечер, чтобы всей семьей прийти на шоу МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ от Евгении Зимы.
На вечную классику, аранжированную современной 3d графикой, видео, световым шоу.
Это самая нескучная и самая проникновенная классика в современном прочтении, в исполнении лучших виртуозов Санкт-Петербурга.
Классика не сложно, не скучно, это интересно для всей семьи.
Музыка в темноте это 1,5 часа о каждом человеке от 6 до 106, ведь всем нам суждено родится, жить, творить, обнимать детей, страдать, любить, пройти весь путь, не дрогнув не свернув.
Яркое красочное шоу уже покорило 240 городов России.
Музыка в темноте это:
- 100 минут шедевров классической музыки в живом исполнении
- 50 минут современной хореографии
- 15 артистов на сцене
- 3 года подготовки шоу
100 лучших профессионалов в области музыки, танца, оперы и мультимедиа дизайнеров работали под руководством Евгении Зимы над созданием Музыки в темноте.
Музыка в темноте — это Шоу, не имеющее аналогов в России.
Приходите, всей семьей чтобы самим прочувствовать и услышать свою Музыку в Темноте.