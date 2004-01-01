Музыка трех эпох



1-е отделение



Г.-Ф.Гендель

Соната до минор для органа и гобоя, HWV 366 (в 4-х частях)



И.-С.Бах

Хоральная прелюдия “Liebster Jesu, wir sind hier“

(«Дорогой Христос, мы здесь»), BWV 633;



Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543



И-С.Бах

Куранта из Партиты для гобоя соло соль минор

(транскрипция Партиты для флейты соло ля минор, BWV 1013)



Ф.Мендельсон

Соната до минор, ор.65 №2 (в 3-х частях)



Й.Райнбергер

«Рапсодия» для гобоя и органа



2-е отделение



Й.Райнбергер

«Andante pastorale», для гобоя и органа



Р.Шуман

Этюд в форме канона ля-бемоль мажор, ор.56 №4



М.Регер

Токката ре минор из «Двенадцати пьес для органа», op.59 №5



Б.Бриттен.

Фрагменты из цикла «Шесть метаморфоз по Овидию», для гобоя соло:

№3 «Ниобея, оплакивающая смерть своих четырнадцати детей и превращенная в гору»

№4. «Вакх, на пиршествах которого стоит шум от хохота и болтовни

женщин и выкриков мальчишек»



П.Хиндемит

Соната №2 для органа, I часть



О. Янченко

«Молитва» (на тему Лоренцо Перози)



Ж.Массне

«Последний сон Богородицы», для гобоя и органа



А.Глазунов

«Мечта» для гобоя и органа



Александр Удальцов — российский органист, композитор. А. Удальцов — выпускник Московской государственной консерватории, среди его учителей такие выдающиеся музыканты как О. Г. Янченко (орган), Н. Н. Сидельников и Р. С. Леденев (композиция). С 1995 по 2002 годы был постоянным ассистентом О. Г. Янченко на его московских концертах. Александр Удальцов является членом Союза композиторов России. Его Соната для органа получила восторженные отзывы профессоров Международной академии органистов в г. Хаарлеме (Нидерланды).

Музыкант многократно выступал с сольными программами почти на всех главных органных площадках России, а также во многих городах Германии, Австрии, Нидерландов, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Участвовал в международных фестивалях в России и Германии. Принимал участие в концертах БСО им. П. И. Чайковского.

Записи с его концертов неоднократно звучали по радио «Орфей», «Серебрянный дождь», а также по единственному в мире Европейскому органному интернет-радио ORGANROXX..

В репертуаре органиста — музыка четырех столетий, от Свелинка до наших дней. В разные годы им были исполнены почти все органные произведения Баха, Мендельсона. Также является лучшим на сегодняшний день исполнителем произведений своего учителя Олега Янченко. Кроме того, большим успехом у публики пользуются его обработки для органа музыки Чайковского, Гершвина, Пьяццолы и др.



Иван Паисов – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных по классу гобоя. Музыкант – лауреат международных конкурсов в Германии, Франции и Польше. Гобоист ведет яркую сольную концертную деятельность в России и Западной Европе, выступает с симфоническими и камерными оркестрами Москвы.

Иван Паисов ежегодно участвует в международных фестивалях. В его репертуаре более сорока концертов для гобоя с оркестром, около пятнадцати сольных программ, включающих сочинения авторов разных эпох – от барокко до современных опусов, исполнение которых часто является премьерой и посвящается исполнителю. Музыкант имеет много записей на радио.

В 2000 году Иван Паисов основал ансамбль камерной музыки ADAGIO. Являясь его художественным руководителем, он посвящает много времени возвращению на концертную эстраду забытых музыкальных шедевров XVII-XX веков.