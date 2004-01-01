Вы услышите авторские песни в исполнении Екатерины Ефремовой, инструментальные пьесы для кантеле в исполнении Ирины Волокославской.

Кантеле - инструмент, обладающий уникальным тембром, неповторимой историей создания и незабываемым звучанием, трогающим сердца и души людей. Кантеле и гитара - родственные инструменты не только по манере звукоизвлечения, но и по духу. В этом вы сможете убедиться, посетив концерт «Музыка струн».

Встреча пройдёт в уютной атмосфере камерного зала, Екатерина и Ирина предполагают живое, непосредственное общение, они будут сами вести программу и искренне надеются порадовать зрителей.

Екатерина Ефремова (гитара, голос) — актриса, музыкант.Родилась и живет в городе Мурманске.Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет,а затем Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства.Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов авторской песни.Актриса Мурманского Областного Театра Кукол.Ведет активную концертную деятельность , сотрудничает с музыкантами разных жанров.С 2013 г. — солистка филармонии.

Ирина Волокославская (кантеле)Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.