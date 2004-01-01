Программа концерта

«Музыка, согретая любовью»



I отделение



1. О, Всепетая (музыка Г. Григорьева, слова святителя Николая (Сербского)

2. Богородице Дево радуйся (музыка А. Вискова, текст канонический)

Солист – Денис Денисов (тенор)

3. Господи помилуй (музыка А. Вискова, текст канонический)

Солисты – Алексей Маслов (тенор), Денис Денисов (тенор)

4. Бог Христос родится (музыка А. Вискова, текст из народной поэзии)

Солист – Александр Корогод (тенор)

5. У Ивана калина у врат (музыка А. Вискова, текст из народной поэзии)

6. Родина (русская народная песня)

Солист – Александр Корогод (тенор)

7. Во поле березонька стояла (русская народная песня)

Солисты – Денис Денисов (тенор), Георгий Сафонов (тенор)

8. Дубинушка (русская народная песня)

Солист – Иван Никитин (бас)

9. Из тайги, тайги дремучей (обработка Г.Сафонова, слова М.Гиляровского)

10. Не для меня (музыка Н.Девитте, слова А.Молчанова, казачий вариант А.Гадалина)

Солист – Георгий Сафонов (тенор)

11. Любо, братцы, любо (обработка Г.Сафонова)

Солист – Юрий Барков (баритон)

12. Казачья молитва (музыка и слова народные)



II отделение



1. Богородице Дево радуйся (музыка С. Рахманинова, текст канонический)

2. Ave Maria (музыка Антона Вискова, текст канонический)

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)

3. Ave Maria (музыка Камиля Сен-Санса, текст канонический)

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)

4. Ave Maria (музыка Антона Брукнера, текст канонический)

Солист – Алексей Маслов (тенор)

5. Ave Maria (музыка Франца Шуберта, текст канонический)

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)

6. Пресвятая Дево Мати Заступница (музыка Антона Вискова, слова из народной поэзии)

Солист – Алексей Маслов (тенор)

7. Дева Мария (музыка и слова Антона Вискова)

Солисты – Александр Корогод (тенор), Денис Денисов (тенор),

Юрий Барков (баритон)

8. Ave Maria (музыка Роберта Прайзмана, текст канонический)

Солист – Александр Корогод (тенор)

9. Ave Maria (музыка Иоганна Себастьяна Баха и Шарля Гуно)

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)

10. Ave Maria (музыка Джулио Каччини и Владимира Вавилова, текст канонический

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)

11. Ave Maria (музыка Святейшего Патриарха и Католикоса всея

Грузии Илии II, текст канонический)

Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)