Музыка, согретая любовью
Концерт праздничного хора Данилова монастыря
Концерт праздничного хора Данилова монастыря
Программа концерта
«Музыка, согретая любовью»
I отделение
1. О, Всепетая (музыка Г. Григорьева, слова святителя Николая (Сербского)
2. Богородице Дево радуйся (музыка А. Вискова, текст канонический)
Солист – Денис Денисов (тенор)
3. Господи помилуй (музыка А. Вискова, текст канонический)
Солисты – Алексей Маслов (тенор), Денис Денисов (тенор)
4. Бог Христос родится (музыка А. Вискова, текст из народной поэзии)
Солист – Александр Корогод (тенор)
5. У Ивана калина у врат (музыка А. Вискова, текст из народной поэзии)
6. Родина (русская народная песня)
Солист – Александр Корогод (тенор)
7. Во поле березонька стояла (русская народная песня)
Солисты – Денис Денисов (тенор), Георгий Сафонов (тенор)
8. Дубинушка (русская народная песня)
Солист – Иван Никитин (бас)
9. Из тайги, тайги дремучей (обработка Г.Сафонова, слова М.Гиляровского)
10. Не для меня (музыка Н.Девитте, слова А.Молчанова, казачий вариант А.Гадалина)
Солист – Георгий Сафонов (тенор)
11. Любо, братцы, любо (обработка Г.Сафонова)
Солист – Юрий Барков (баритон)
12. Казачья молитва (музыка и слова народные)
II отделение
1. Богородице Дево радуйся (музыка С. Рахманинова, текст канонический)
2. Ave Maria (музыка Антона Вискова, текст канонический)
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
3. Ave Maria (музыка Камиля Сен-Санса, текст канонический)
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
4. Ave Maria (музыка Антона Брукнера, текст канонический)
Солист – Алексей Маслов (тенор)
5. Ave Maria (музыка Франца Шуберта, текст канонический)
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
6. Пресвятая Дево Мати Заступница (музыка Антона Вискова, слова из народной поэзии)
Солист – Алексей Маслов (тенор)
7. Дева Мария (музыка и слова Антона Вискова)
Солисты – Александр Корогод (тенор), Денис Денисов (тенор),
Юрий Барков (баритон)
8. Ave Maria (музыка Роберта Прайзмана, текст канонический)
Солист – Александр Корогод (тенор)
9. Ave Maria (музыка Иоганна Себастьяна Баха и Шарля Гуно)
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
10. Ave Maria (музыка Джулио Каччини и Владимира Вавилова, текст канонический
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
11. Ave Maria (музыка Святейшего Патриарха и Католикоса всея
Грузии Илии II, текст канонический)
Солистка – Полина Шамаева (меццо-сопрано)
Посвящается Дмитрию Шостаковичу
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