Музыка севера

Программа концерта:

I отделение

Александр Глазунов (1865-1936)

Прелюдия и фуга ре мажор op.93

Сергей Рахманинов (1873-1943)

Вокализ op.34/14 (Переложение для органа Жана-Поля Имбера)

Нильс Вильгельм Гаде (1817-1890)

Фестивальная прелюдия на хорал "Lobet den Herren"

Карл Нильсен (1865-1931)

7 прелюдий из цикла «29 маленьких прелюдий»

Тема с вариациями на хорал «Min Jesus, lad mit hjerte få» («Мой Иисус, храни моё сердце») из Квинтета для духовых op.43 (переложение для органа соло Йоргена Фридриксена)

Къель Мёрк Карлсен (*1947)

Allegro vivo e leggiero из симфонии №1 op.99



II отделение

Гельмут Михаэль Бранд (*1959)

Sein Name wird ewigliсh bleiben (Psalm 72\17)

(Прикосновение к Бесконечному в пяти конечных частях)

Эдвард Григ (1843-1907)

Сарабанда и Ригодон из сюиты "Из времен Хольберга" op.40 (Переложение для органа Егора Колесова)

Руд Ланггор (1893-1952)

Постлюдия из цикла "Messis"

Карл Нильсен (1865-1931)

Commotio op.58

Егор Колесов родился в Ленинграде. С 2004 по 2008 год проходил обучение в органном классе Музыкального училища им. Римского-Корсакова под руководством Юрия Семёнова. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу органа в классе Александра Фисейского, там же проходил ассистентуру-стажировку. В 2016-2018 годах стажировался у Жана-Поля Имбера, профессора Schola Cantorum в Париже. С 2012 года – приглашенный органист оркестра «Русская филармония».

Егор Колесов выступал в Светлановском зале Московского Дома музыки, в Тверской филармонии и в Концертном зале им. Чайковского. В 2017 году выступил с сольным концертом на фестивале Orgues et Montagnes в Альп-д'Юэз (Франция), здесь же летом 2019 г. записал CD в ансамбле с московским кларнетистом Русланом Шмельковым и Жаном-Полем Имбером. В июне 2018 года участвовал в юбилейных концертах в Сен-Тибо (Франция) и записи диска сольно и вместе с оркестром.

Лауреат и дипломант международных конкурсов:

II Всероссийский конкурс органистов Santa Cecilia в Красногорске (диплом, 2011)

I Всероссийский музыкальный конкурс в номинации «орган» (диплом, 2012)

I Международный конкурс органистов им. Одоевского (звание лауреата, 2015)

В настоящее время (2021) – концертирующий органист, выступающий в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Петра и Павла в Москве, костеле Св. Станислава в Санкт-Петербурге, Кировском органном зале, Тверской, Челябинской, Пермской, Красноярской филармониях, Большом зале Минской филармонии и многих других.

Выступает с сольными концертами в Эстонии, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландах. С 2017 года – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова.

В обширный репертуар Егора Колесова входят многие редко исполняемые сложнейшие сочинения композиторов XX века (органные сочинения.

К. Нильсена, Я. Ксенакиса, Д. Лигети, В. Обертена и других), произведения русских и французских композиторов. Егор Колесов проявляет особый интерес к репертуару для «симфонического органа», а также к скандинавской и русской органной музыке.