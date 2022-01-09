Музыка севера
Концерт Егора Колесова (орган), Санкт-Петербург
Концерт Егора Колесова (орган), Санкт-Петербург
Программа концерта:
I отделение
Александр Глазунов (1865-1936)
Прелюдия и фуга ре мажор op.93
Сергей Рахманинов (1873-1943)
Вокализ op.34/14 (Переложение для органа Жана-Поля Имбера)
Нильс Вильгельм Гаде (1817-1890)
Фестивальная прелюдия на хорал "Lobet den Herren"
Карл Нильсен (1865-1931)
7 прелюдий из цикла «29 маленьких прелюдий»
Тема с вариациями на хорал «Min Jesus, lad mit hjerte få» («Мой Иисус, храни моё сердце») из Квинтета для духовых op.43 (переложение для органа соло Йоргена Фридриксена)
Къель Мёрк Карлсен (*1947)
Allegro vivo e leggiero из симфонии №1 op.99
II отделение
Гельмут Михаэль Бранд (*1959)
Sein Name wird ewigliсh bleiben (Psalm 72\17)
(Прикосновение к Бесконечному в пяти конечных частях)
Эдвард Григ (1843-1907)
Сарабанда и Ригодон из сюиты "Из времен Хольберга" op.40 (Переложение для органа Егора Колесова)
Руд Ланггор (1893-1952)
Постлюдия из цикла "Messis"
Карл Нильсен (1865-1931)
Commotio op.58
Егор Колесов родился в Ленинграде. С 2004 по 2008 год проходил обучение в органном классе Музыкального училища им. Римского-Корсакова под руководством Юрия Семёнова. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу органа в классе Александра Фисейского, там же проходил ассистентуру-стажировку. В 2016-2018 годах стажировался у Жана-Поля Имбера, профессора Schola Cantorum в Париже. С 2012 года – приглашенный органист оркестра «Русская филармония».
Егор Колесов выступал в Светлановском зале Московского Дома музыки, в Тверской филармонии и в Концертном зале им. Чайковского. В 2017 году выступил с сольным концертом на фестивале Orgues et Montagnes в Альп-д'Юэз (Франция), здесь же летом 2019 г. записал CD в ансамбле с московским кларнетистом Русланом Шмельковым и Жаном-Полем Имбером. В июне 2018 года участвовал в юбилейных концертах в Сен-Тибо (Франция) и записи диска сольно и вместе с оркестром.
Лауреат и дипломант международных конкурсов:
В настоящее время (2021) – концертирующий органист, выступающий в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Петра и Павла в Москве, костеле Св. Станислава в Санкт-Петербурге, Кировском органном зале, Тверской, Челябинской, Пермской, Красноярской филармониях, Большом зале Минской филармонии и многих других.
Выступает с сольными концертами в Эстонии, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландах. С 2017 года – преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова.
В обширный репертуар Егора Колесова входят многие редко исполняемые сложнейшие сочинения композиторов XX века (органные сочинения.
К. Нильсена, Я. Ксенакиса, Д. Лигети, В. Обертена и других), произведения русских и французских композиторов. Егор Колесов проявляет особый интерес к репертуару для «симфонического органа», а также к скандинавской и русской органной музыке.
500-700 руб.
Предновогодние представления