Музыка навсегда

Ограничения: 12+

Программа концерта



Первое отделение

Basso Ostinato ( из Полифонической тетради) орган

Fuga саксофон-орган ( из Полифонической тетради) саксофон, орган

Шесть прелюдий ( из цикла Хоральных прелюдий для органа) саксофон,орган



Второе отделение

Нежность саксофон, орган

Тарантелла саксофон,орган

Тема и вариации на песню " Не исчезай"(Ноктюрн) саксофон,орган

Тема и вариации на песню "Маленький принц" саксофон, орган

Тема из к/ф «Ошибка резидента» саксофон, орган

Тема и вариации на песню « Я спросил у ясеня » из т/ф «Ирония судьбы, или с лёгким паром» саксофон

На Москве-реке рояль

Утешение рояль, орган

Праздник рояль, орган

Игорь Гольденберг - органист, пианист и композитор. Лауреат международных конкурсов. Стипендиат международной благотворительной программы "Новые имена", член Союза композиторов России.

Родился в Москве. После обучения в Академическом музыкальном училище при МГК окончил Московскую консерваторию по трем специальностям - "композиция" (класс проф. А. С. Лемана), "фортепиано" (класс проф. О. М. Жуковой) и "орган" (класс проф. С. И. Дижура). Окончив в 1996-м аспирантуру , продолжил совершенствоваться за рубежом у М. Хазельбека (Австрия), Ж. Гийю (Франция), П. Кее (Голландия) и др.

Завершил образование в Высшей школе музыки г. Лозанны (Швейцария) под руководством проф. Кей Който с дипломами "Мастер-солист" и "Мастер-концертный исполнитель".

В качестве исполнителя и композитора Игорь Гольденберг сотрудничает с такими коллективами, как Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (исполнял партию солирующего органа в 3й симфонии К. Сен-Санса "Орган"), Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Московский государственный академический камерный хор, Российский национальный симфонический оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра. Выступает под управлением таких дирижёров, как В. Гергиев, М. Плетнёв, В. Минин, В. Федосеев, Ж.-К. Казадезюс, С. Сондецкис, П. Коган, Ю. Франтц, П. Сорокин и др.; выступал с певицей И. Архиповой. Гастролировал в России, Австрии, Белоруссии, Голландии, Италии, Литве, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии, Эстонии.

И. Гольденберг является автором сочинений для фортепиано, органа, различных составов, симфонических произведений.



Павел Новиков-Растопнин – саксофонист, вокалист, дирижер и композитор.

Окончил Харьковский институт искусств, стажировался в Московской консерватории. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и дирижер Московского ансамбля солистов «ВОЛГАORCHESTRA». Постоянный участник российских и зарубежных музыкальных фестивалей («Золотая Пальмира», органный фестиваль «Бахослужение» (Калининград), Международный фестиваль «Белые Ночи» (Архангельск), Органный фестиваль в Сочи и др.). Сочетает педагогическую и активную концертную деятельность, исполняя как джазовую, так и академическую музыку. Автор музыки к спектаклям и кинофильмам, камерных и симфонических сочинений, произведений для хора, вокальных циклов. Занимается переложением и обработками классической музыки для саксофона и органа.