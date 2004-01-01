Музыка из воздуха

1 ОТДЕЛЕНИЕ



1. Г.Ф.Гендель. Пассакалия соль минор.

2. Гендель."Lascio ch'io pianga."

3. А.Страделла. "Pieta, Signore!"

4. П. Термен. «Хиросима, моя любовь», для терменвокса соло и loop

5. И.С. Бах. Хоральная прелюдия « Ich ruf zu dir»

6. М. Регер."Колыбельная"

7. Д.Букстехуде. Прелюдия соль минор



2 ОТДЕЛЕНИЕ



1. А.П.Ф. Боэли. Фантазия и фуга си бемоль мажор op.18, no 6. для органа

2. Г. Форе. "Пробуждение".

3. Л.Боэльман. "Молитва Деве Марии" из Готический сюиты.

4. Ж. Боннэ. "Эльфы" для органа

5. А.Пьяццолла. «Oblivion»

6. Ю. Лотова. «Импровизация» для органа и терменвокса.

7. Ж. Бизе. Хабанера из оперы "Кармен"

8. Э.Морриконе. Мелодия из музыки к к/ф "Однажды на западе"



Юлия Лотова — орган, Петр Термен — терменвокс



Терменвокс - это электронный музыкальный инструмент, управляемый без физического контакта исполнителем. Он назван в честь своего изобретателя Леона Термена, который запатентовал это устройство в 1928 году. Секция управления прибором обычно состоит из двух металлических антенн, которые определяют взаимное положение рук терменвокса и управляют генераторами частоты одной рукой, а амплитудой (громкостью) - другой.



Петр Термен - один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, композитор, правнук Льва Термена, руководитель Школы терменвокса l, член Санкт-Петербургского общества терменвокса. Лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи, дипломант Дельфийских игр, лауреат британской премии Creativepool и американской премии Clio Music, лауреат кинофестиваля "Отцы и дети".

Среди последних активностей - выступление на конференции Яндекса с музыкой, созданной нейросетью, партия терменвокса для ролика на 10-летие Вконтакте, музыка для фильма о русском авангарде для Центра Помпиду в Париже.



Юлия Лотова - органист, музыковед, педагог, композитор, звонарь.

Руководитель органного класса Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, штатный органист общины св. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве.

С 2003 по 2020 года была сотрудником Российского национального музея музыки, где играла концерты, читала лекции по истории и устройству органа, была организатором и ведущей абонемента «Органный салон» с участием старейшего органа России работы мастера Фридриха Ладегаста (1868, Германия).

Юлия Лотова ведет активную концертную деятельность как сольный и ансамблевый исполнитель в России и за рубежом. Автор ряда сочинений для органа (Фантазия для органа на темы польских духовных песен «Томашовские звоны», рождественская песня «Светлый праздник» и др.) и переложений для флейты и органа произведений П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Ж. Бизе, К. Дебюсси и др.

Лауреат премии «ОРГАНИСТ ГОДА — 2022». Она была удостоена специального приза «За просветительскую деятельность». Премия учреждена Фондом развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и журнала «Музыкальная жизнь».