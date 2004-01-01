MUSICA LATINA

Исполнители:

Даниил КРАМЕР (фортепиано)Юлиана РОГАЧЕВА (вокал):

Дарья ЧЕРНАКОВА (вокал, контрабас)Ильдар НАФИГОВ (ударные)

Латиноамериканские ритмы и гармонии, джазовая полиритмия, вокальный ансамбль — любителям музыки будет предложен прогрессивный взгляд на Latina Jazz, свободный от штампов и наполненный оригинальными идеями.

Даниил Крамер - артист первой величины, уникальный представитель российского джаза. Сам Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур отечественной музыкальной сцены.

Крамер - один из главных популяризаторов джаза в России. Выпускник «Гнесинки», Народный артист России, академик Российской Академии Искусств, Почетный член Сиднейского профессионального Джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европейской Премии им. Густава Малера и Премии Москвы, заведующий кафедрой инструментов эстрадного оркестра в Институте Современного Искусства в Москве, автор проекта «Джазовая музыка в академических залах», арт-директор многих российских джазовых фестивалей, автор и ведущий программы «Истинная роль» на канале ОТР.

Его разнообразный репертуар покорил публику во многих странах мира. Пианист и композитор, Даниил Крамер выступал в Испании, Франции, Германии, Австралии, Италии, Австрии, Швеции, Чехии, Венгрии, странах Африки и Центральной Америки. Присутствие имени Даниила Крамера на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. В своих сольных концертах пианист исполняет музыку разных направлений: традиционный джаз, различные виды современной джазовой музыки, классику, «Third stream», так называемое «Третье направление», представляющее собой органичный сплав современной академической музыки и джаза.

Вокал - Юлиана Рогачева, лауреат джазового конкурса в Монтре (Швейцария) Shure Montreux Jazz Voice Competition;Контрабас - Дарья Чернакова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов;Ударные - Ильдар Нафигов, лауреат конкурса в Кастельфидарго (Италия)