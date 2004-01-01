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Млечный путь Алексея Рыбникова

Концерт коллектива "Легкие люди" 

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События: Концерты.

Алексей Рыбников, советский и российский композитор, народный артист России, создатель музыки к сотне фильмов, среди которых «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось», «Братья Карамазовы», автор симфонических композиций и культовых рок-опер «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» и других.

В новой программе коллектива «Легкие люди», которая прозвучит в концертном зале Филармонии 11 марта, вы услышите песни и мелодии из кинофильмов, которые все мы знаем и любим с самого детства.«Млечный путь Алексея Рыбникова» - нежно-пронзительное музыкальное путешествие, совершив которое, вы вспомните (если успели забыть), что жизнь без доброй сказки и сокровенной мечты невозможна.

 Программа концерта 

1. Встреча (из к/ф «Сказка о звездном мальчике»)

2. Тема Мечты (из к/ф «Полет с космонавтом»)

3. Главная Тема (из к/ф «Тот самый Мюнгхаузен»)

4. Баллада (из к/ф «Остров сокровищ»)

С голосом: 

  • 1. Ария Звезды (из рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») 
  • 2. Белый шиповник (из рок-оперы «Юнона и Авось»)
  • 3. Последняя поэма (из к/ф «Вам и не снилось»
  • 4. Песня фонарщиков (из к/ф «Приключения Буратино»)
  • 5. Сон, сон (из к/ф «Сказка о звездном мальчике»)
  • 6. Под мостом Мирабо
  • 7. Млечный путь (из к/ф «Большое космическое путешествие»)
  • 8. Песня о звездах (из к/ф «Про Красную шапочку»)
  • 9. Романс (из к/ф "Жизнь одна»)
  • 10. La vie ensemble (из к/ф "Жизнь одна») 

Концерт в 1 отделении, продолжительность 1ч.10 мин.

Исполнители:

Екатерина ЕФРЕМОВА - голос

Евгений ПОПОВ - скрипка

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Петр МАКАРОВ - фортепиано

Алексей МОРЕВ - электрогитара

Андрей КРУПЕНЬКО - бас-гитара

Виталий КОНДАКОВ - ударные

Концерт в 1 отделении, продолжительность 1ч.10 мин.

Филармония
11 марта
18:00

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