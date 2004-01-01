Млечный путь Алексея Рыбникова
Концерт коллектива "Легкие люди"
Концерт коллектива "Легкие люди"
Алексей Рыбников, советский и российский композитор, народный артист России, создатель музыки к сотне фильмов, среди которых «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось», «Братья Карамазовы», автор симфонических композиций и культовых рок-опер «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» и других.
В новой программе коллектива «Легкие люди», которая прозвучит в концертном зале Филармонии 11 марта, вы услышите песни и мелодии из кинофильмов, которые все мы знаем и любим с самого детства.«Млечный путь Алексея Рыбникова» - нежно-пронзительное музыкальное путешествие, совершив которое, вы вспомните (если успели забыть), что жизнь без доброй сказки и сокровенной мечты невозможна.
Программа концерта
1. Встреча (из к/ф «Сказка о звездном мальчике»)
2. Тема Мечты (из к/ф «Полет с космонавтом»)
3. Главная Тема (из к/ф «Тот самый Мюнгхаузен»)
4. Баллада (из к/ф «Остров сокровищ»)
С голосом:
Концерт в 1 отделении, продолжительность 1ч.10 мин.
Исполнители:
Екатерина ЕФРЕМОВА - голос
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ - фортепиано
Алексей МОРЕВ - электрогитара
Андрей КРУПЕНЬКО - бас-гитара
Виталий КОНДАКОВ - ударные
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