Миры Джона Уильямса

Програма посвящена выдающемуся американскому композитору Джону УИЛЬЯМСУ. Саундтреки из кинофильмов в авторской аранжировке Ашота Хоецяна.

Впервые в Мурманске



Программа концерта

I

1 Один дома

2 Скрипач на крыше

3 Парк Юрского периода

4 Мюнхен

5 Мемуары Гейши

6 Сабрина

7 Поймай меня, если сможешь

II

1 Гарри Поттер

2 Искусственный интеллект

3 Индиана Джонс

4 Спасти рядового Райана

5 Капитан Крюк

6 Список Шиндлера

7 Звездные войны







В составе ансамбля:



Ашот ХОЕЦЯН – 1-я скрипка, художественный руководитель

Николай МАНЬКО - 2-я скрипка

Левон АРАКЕЛЯН - виолончель

Роман РУДОМЕТОВ – фортепиано

Сергей ДУДЕЦКИЙ - ударная установка/перкуссия