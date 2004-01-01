Миры Джона Уильямса
Art cinema enseble
Art cinema enseble
Програма посвящена выдающемуся американскому композитору Джону УИЛЬЯМСУ. Саундтреки из кинофильмов в авторской аранжировке Ашота Хоецяна.
Впервые в Мурманске
Программа концерта
I
1 Один дома
2 Скрипач на крыше
3 Парк Юрского периода
4 Мюнхен
5 Мемуары Гейши
6 Сабрина
7 Поймай меня, если сможешь
II
1 Гарри Поттер
2 Искусственный интеллект
3 Индиана Джонс
4 Спасти рядового Райана
5 Капитан Крюк
6 Список Шиндлера
7 Звездные войны
В составе ансамбля:
Ашот ХОЕЦЯН – 1-я скрипка, художественный руководитель
Николай МАНЬКО - 2-я скрипка
Левон АРАКЕЛЯН - виолончель
Роман РУДОМЕТОВ – фортепиано
Сергей ДУДЕЦКИЙ - ударная установка/перкуссия
Посвящается Дмитрию Шостаковичу