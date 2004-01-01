Оркестр, покоривший пять континентов...

Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко – это оркестр, который всегда удивляет публику. Невероятно интересные программы, море драйва, эмоций, юмора и, конечно, потрясающая музыка!

«Мировые рок-хиты» прозвучали во многих городах и странах, и каждый концерт зал аплодирует стоя, поет и танцует вместе с оркестром. Любимые всеми песни в исполнении симфонического оркестра приобретают новое, насыщенное звучание. Яркие духовые инструменты, энергичные струнные и неудержимые гитары создают атмосферу настоящего рок - концерта, где есть место экспериментам и эмоциям. Nirvana, Muse, Pink Floyd, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Bon Jovi, прозвучат для вас 11 апреля 2023 года!

Каждый концерт IP Orchestra становится сенсацией – присоединяйся, заряжайся энергией настоящего рока!

* Игорь Пономаренко – известный музыкант Санкт-Петербурга. Дирижер, композитор, основатель «Терем-квартета», двойного дуэта «Ма.Gr.Ig.Al.» и симфонического оркестра IP Orchestra. Для Игоря Пономаренко не существует преград в музыкальных экспериментах. Концерты с музыкой Вивальди, Штрауса, танго Пьяццоллы, классика нашего и зарубежного рока, знаменитые мелодии кино стали визитными карточками оркестра. В 2018 состоялись премьерные исполнения программ «Хиты оркестра Поля Мориа», «Миллион алых роз Раймонда Паулса», «Дудук с оркестром», в 2021 «Queen Show» и «Абсолютные хиты».

IP Orchestra - имя известное не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. За плечами коллектива гастроли на 5 континентах, выступления на лучших мировых площадках, тысячи восхищенных зрителей и верных слушателей. Невероятная энергетика музыкантов, высокий профессиональный уровень исполнения, неподражаемая манера общения с залом стали отличительными чертами оркестра и каждый концерт музыканты неоднократно выходят на бис!