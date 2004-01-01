Мини-опера Теремок

В спектакле перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги: Волк, Медведь и Лиса — постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить.

Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе которых создаются произведения большой оперной формы для широкой аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и ансамбли, которые благодаря динамичной интриге, яркому постановочному решению и, конечно, исполнительскому мастерству артистов и музыкантов, будут им доступны и помогут сделать первый шаг в мир большой музыки.

Музыкальный руководитель и дирижер

Лауреат всероссийского конкурса

Сергей МИХЕЕВ

Режиссер-постановщик

Заслуженный деятель искусств России

Виктор РЯБОВ

Балетмейстер-постановщик

Нина МАДАН

Художник-постановщик

Заслуженный художник России

Станислав ФЕСЬКО

Рекомендованный возраст: 3+