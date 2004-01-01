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Мини-опера Теремок

Народная сказка в постановке театра им. Н.И.Сац

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События: Спектакли.

В спектакле перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги: Волк, Медведь и Лиса — постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить.

Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе которых создаются произведения большой оперной формы для широкой аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и ансамбли, которые благодаря динамичной интриге, яркому постановочному решению и, конечно, исполнительскому мастерству артистов и музыкантов, будут им доступны и помогут сделать первый шаг в мир большой музыки.

Музыкальный руководитель и дирижер
Лауреат всероссийского конкурса
Сергей МИХЕЕВ

Режиссер-постановщик
Заслуженный деятель искусств России
Виктор РЯБОВ

Балетмейстер-постановщик
Нина МАДАН

Художник-постановщик
Заслуженный художник России
Станислав ФЕСЬКО

Рекомендованный возраст: 3+

Театр кукол
16 апреля
13:00
Цены

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