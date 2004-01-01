Мини-опера Теремок
Народная сказка в постановке театра им. Н.И.Сац
Народная сказка в постановке театра им. Н.И.Сац
В спектакле перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги: Волк, Медведь и Лиса — постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить.
Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе которых создаются произведения большой оперной формы для широкой аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и ансамбли, которые благодаря динамичной интриге, яркому постановочному решению и, конечно, исполнительскому мастерству артистов и музыкантов, будут им доступны и помогут сделать первый шаг в мир большой музыки.
Музыкальный руководитель и дирижер
Лауреат всероссийского конкурса
Сергей МИХЕЕВ
Режиссер-постановщик
Заслуженный деятель искусств России
Виктор РЯБОВ
Балетмейстер-постановщик
Нина МАДАН
Художник-постановщик
Заслуженный художник России
Станислав ФЕСЬКО
Рекомендованный возраст: 3+