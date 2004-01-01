Мини-опера Кошкин дом

Постановка театра им. Н.И.Сац по сказке С. Маршака

«Кошкин дом» по сказке С. Маршака называют мини-оперой для малышей. Он создан специально для самых маленьких зрителей, которые хотят познакомиться с оперой!

Веселая и обаятельная, знакомая с детства сказка, исполненная доброты и очарования, мелодичная доходчивая музыка, а также вовлечение маленьких зрителей во все происходящее никого не оставят равнодушным.

Спектакль с самого раннего возраста вводит ребенка в чудесный мир музыкального театра.

Этот спектакль входит в цикл мини-опер для малышей, жанр, изобретенный и введенный в театральный обиход именно в Театре Наталии Сац, где всегда с огромным вниманием относятся к особенностям и потребностям зрителей всех возрастов, и вот уже несколько сезонов является безусловным хитом репертуара.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Сергей МИХЕЕВ

Постановка - заслуженного деятеля искусств России Виктора РЯБОВА

Художник - Карина АВТАНДИЛОВА

Рекомендованный возраст: 3+

Продолжительность спектакля: 35 минут