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Мини-опера Кошкин дом

Постановка театра им. Н.И.Сац по сказке С. Маршака

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События: Спектакли.

«Кошкин дом» по сказке С. Маршака называют мини-оперой для малышей. Он создан специально для самых маленьких зрителей, которые хотят познакомиться с оперой! 

Веселая и обаятельная, знакомая с детства сказка, исполненная доброты и очарования, мелодичная доходчивая музыка, а также вовлечение маленьких зрителей во все происходящее никого не оставят равнодушным. 

Спектакль с самого раннего возраста вводит ребенка в чудесный мир музыкального театра.

Этот спектакль входит в цикл мини-опер для малышей, жанр, изобретенный и введенный в театральный обиход именно в Театре Наталии Сац, где всегда с огромным вниманием относятся к особенностям и потребностям зрителей всех возрастов, и вот уже несколько сезонов является безусловным хитом репертуара.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Сергей МИХЕЕВ
Постановка - заслуженного деятеля искусств России Виктора РЯБОВА
Художник - Карина АВТАНДИЛОВА

Рекомендованный возраст: 3+ 

Продолжительность спектакля: 35 минут

Театр кукол
16 апреля
11:00
Цены

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