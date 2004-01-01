Семейный портрет глазами постороннего

Вы когда-нибудь задумывались к чему может привести мужская ревность? К тому, что даже в глухой деревне могут разгореться самые настоящие и нешуточные шекспировские страсти!

Неприметный директор сельского клуба вдруг в одночасье превращается в настоящего Отелло, а молодой художник, нагрянувший в деревенскую «гостиницу» в терзаемого сомнениями Гамлета… А где-то между ними течет самая настоящая жизнь русской глубинки…