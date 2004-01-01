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Семейный портрет глазами постороннего

Эксцентрическая комедия

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События: Спектакли.

Вы когда-нибудь задумывались к чему может привести мужская ревность? К тому, что даже в глухой деревне могут разгореться самые настоящие и нешуточные шекспировские страсти!

Неприметный директор сельского клуба вдруг в одночасье превращается в настоящего Отелло, а молодой художник, нагрянувший в деревенскую «гостиницу» в терзаемого сомнениями Гамлета… А где-то между ними течет самая настоящая жизнь русской глубинки…

Драматический театр Северного Флота
30 ноября
19:00
1 декабря
19:00
22 декабря
19:00
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