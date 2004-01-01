Меня задуть не смогут, как свечу
Музыкально-литературная композиция по творчеству Юлии Друниной
Музыкально-литературная композиция по творчеству Юлии Друниной
Воспитанники Детской театральной школы представят музыкально-литературную композицию "Меня задуть не смогут, как свечу" по творчеству Юлии Друниной.
Читают:
Мария Маслова,
Ульяна Матросова,
Ульяна Михайличенко,
Валерия Юшманова.
Педагоги:
Наталия Рогожина,
Светлана Маркова.
Аккомпаниатор - Виктория Сазонова.
В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения фронтовой поэтессы Юлии Друниной. Среди писателей-фронтовиков она занимает особое место. Её стихи ошеломляют искренностью, добротой, простотой и, вместе с тем, удивляют целостностью осмысления своего времени и своего места в нём. Ей удалось показать войну глазами женщины, не просто попавшей в огненный вихрь, но и сделавшей для Победы всё, что было в её силах.
Адрес проведения: Октябрьская, 22.
Вход свободный, 12+
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