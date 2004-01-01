Воспитанники Детской театральной школы представят музыкально-литературную композицию "Меня задуть не смогут, как свечу" по творчеству Юлии Друниной.

Читают:

Мария Маслова,

Ульяна Матросова,

Ульяна Михайличенко,

Валерия Юшманова.

Педагоги:

Наталия Рогожина,

Светлана Маркова.

Аккомпаниатор - Виктория Сазонова.

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения фронтовой поэтессы Юлии Друниной. Среди писателей-фронтовиков она занимает особое место. Её стихи ошеломляют искренностью, добротой, простотой и, вместе с тем, удивляют целостностью осмысления своего времени и своего места в нём. Ей удалось показать войну глазами женщины, не просто попавшей в огненный вихрь, но и сделавшей для Победы всё, что было в её силах.