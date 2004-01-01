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Светлана Бабко

Выставка творческих работ 

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События: Выставки.

Выставка творческих работ Светланы Бабко.

Светлана создает кукол в саамском и русском стиле с реалистичным лицом полностью вручную в различных техниках: каркасные, статичные, с подвижными частями тела, на подставках и без. Размеры кукол варьируются от 5 до 45 см. Каждая кукла уникальна по-своему. В дополнение к ним мастер изготавливает ягоды, оленей, рыб, бубны, луки со стрелами, сани, одежду, головные уборы.

Светлана более трех лет создает авторских кукол Крайнего Севера. Их одежду она украшает вышивкой, бисером, тесьмой. В чулочной технике мастер шьет кукол-берегинь. В каждую из таких кукол вложена пятирублевая монетка, чтобы в дом пришли благополучие и достаток.
Светлана неоднократно принимала участие в фестивалях, выставках и конкурсах.



Городской выставочный зал
c 16 ноября по 16 декабря
Цены

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный. 0+.
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68.
Е-mail: exhall2015@yandex.ru

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