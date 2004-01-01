Мелодии весны

Программа концерта

И.С. Бах Соната для флейты и фортепиано №5 ми минор 2-3 части

Б. Годар Вальс для флейты и фортепиано

Дж. Пуччини «Вальс Мюзетты» из оперы «Богема»

К. Зграе Этюд в стиле фламенко

О. Тактакишвили Ария (2 часть сонаты для флейты и фортепиано)

Й. Кларк «Гипноз»

И. Штраус «Куплеты Адели»

А. Дютийе Сонатина для флейты и фортепиано

И. Кальман «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»

Ж. Кастареде «Флейты на каникулах»



Ведущий - Николай Максимов



Екатерина Усатенко - коренная мурманчанка, солистка Мурманской областной филармонии, успешно выступает в составах ансамблей «Лёгкие люди», «До-ми-но», «Серенада», принимает участие в программах Мурманского филармонического оркестра, а также работает преподавателем по классу флейты в Мурманском колледже искусств.

Исполнительскую и преподавательскую деятельность Екатерина успешно совмещает с учебой в Петрозаводской консерватории им. А.К.Глазунова. В настоящее время она - студентка 5 курса.

Е.Усатенко - лауреат Международных конкурсов и фестивалей. Принимает участие во многих значимых для Заполярья культурных мероприятиях, таких как: «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Живописная дуэль», «Свет разума», Пасхальные и Рождественские концерты в Храме Святой Троицы в качестве солиста оркестра «Баренц-камерата», постоянно концертирует по Мурманску и области как соло, так и вместе со своими студентами.



Мария Макарова – преподаватель Мурманского колледжа искусств. Сотрудничает с Мурманской областной филармонии с 2009 года как концертный исполнитель, солист и концертмейстер. Пианистка выступала как с сольными концертными программами, так и в содружестве с талантливыми именитыми музыкантами из других городов России с разнообразными и разностилевыми программами. В творческой биографии Марии – выступления с оркестром Мурманской областной филармонии в качестве солиста, с ансамблевыми программами «Два рояля», в составе абонементной группы «До-ми-но». Пианистка - постоянный участник фестивалей и конкурсов для духовых инструментов, принимает участие как концертмейстер в международных проектах для обучающихся игре на духовых инструментах.



Юлия Китова (Макарова) также коренная мурманчанка, певица с редким тембром — колоратурное сопрано, актриса, музыкант, член регионального отделения Союза театральных деятелей.

Закончила Мурманское музыкальное училище, Ярославский театральный институт, работала в Мурманском областном театре кукол, в театре Северного флота. Стажировалась в «Vienna Opera Academi" под руководством дирижёра Алессандро Пальяцци, с успехом пела в составе оперной студии «Орфей», а также выступала на значимых культурно-просветительских мероприятиях Городского выставочного зала, ДК им. С.М. Кирова, театра Северного флота.



Ансамбль флейт Мурманского колледжа искусств неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.