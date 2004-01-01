Мелодии победы

Солисты: Лилия МИФТАХОВА, Андрей МАКАРОВ, Юлия КИТОВА



Программа концерта



1 Д. Д. Шостакович. Новороссийские куранты

2 С. С. Прокофьев. «Мёртвое поле» из кантаты «Александр Невский». Солистка Лилия Мифтахова

3 М. Таривердиев. Песня о далёкой Родине из к/ф «Семнадцать мгновений весны». Солист Андрей Макаров

4 П. И. Чайковский. Ариозо воина из кантаты «Москва». Солистка Лилия Мифтахова

5 М. Фрадкин. Случайный вальс

6 М. Ножкин. Последний бой из к/ф «Освобождение». Солист Андрей Макаров

7 Е. Молчанов. Романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие». Солистка Лилия Мифтахова

8 М. Магомаев. Синяя вечность. Солист Андрей Макаров

9 В. Мартынов. Баллада о матери. Солистка Лилия Мифтахова

10 В. Соловьёв-Седой. Соловьи. Солистка Юлия Китова

11 Е. Петербургский. Синий платочек

12 А. Пахмутова. Поклонимся великим тем годам. Солисты Андрей Макаров, Лилия Мифтахова и Юлия Китова



Сергей Горбатюк

Дирижёр, трубач и педагог Сергей Горбатюк родился в семье музыкантов.

Среднее специальное образование получил в Мурманском музыкальном училище по классу «труба» у преподавателя Н.Н.Головахина в 2005 году. В этом же году стал лауреатом I степени на I Всероссийском конкурсе «Серебряные звуки» г. Петрозаводск.

В 2010 г. окончил Петрозаводскую Государственную консерваторию им. А. К. Глазунова по классу «труба» у доцента, Заслуженного артиста Республики Карелия Д.М.Иванова.

В 2018 г. с отличием окончил Казанскую Государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у профессора, Заслуженного деятеля искусств РФ С.В.Ферулёва.

Сергей Горбатюк - лауреат международных конкурсов. Ведёт активную концертную деятельность.

В настоящее преподаёт в Мурманском колледже искусств. Его студенты неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.