Мандариновые сказки
Первая программа для всей семьи из цикла концертов «Для будущих мам»
Первая программа для всей семьи из цикла концертов «Для будущих мам»
Не случайно премьера этой программы состоится в декабре. Декабрь-это время, когда даже взрослые люди верят в сказки и чудеса.
Артисты филармонии предлагают не ждать последних чисел декабря, и первыми услышать звон волшебных колокольчиков.
Звуки кантеле, флейты, голоса, виолончели, домры и аккордеона расскажут слушателям «Мандариновые сказки», которые будут одинаково интересны и взрослым, и детям.
В программе прозвучит музыка Баха, Чайковского, рождественские и новогодние мелодии.
Для будущих мам - первые ряды и лучшие места в зале!
Исполнители:
Ирина Волокославская (кантеле)
Екатерина Охраминская (виолончель)
Людмила Лаврентьева (сопрано)
Екатерина Усатенко (флейта)
Анна Осташова (аккордеон)
Елена Гусева (домра)
Светлана Китаева (домра-альт)
Юбилейный концерт группы!