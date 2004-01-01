Не случайно премьера этой программы состоится в декабре. Декабрь-это время, когда даже взрослые люди верят в сказки и чудеса.

Артисты филармонии предлагают не ждать последних чисел декабря, и первыми услышать звон волшебных колокольчиков.

Звуки кантеле, флейты, голоса, виолончели, домры и аккордеона расскажут слушателям «Мандариновые сказки», которые будут одинаково интересны и взрослым, и детям.

В программе прозвучит музыка Баха, Чайковского, рождественские и новогодние мелодии.



Для будущих мам - первые ряды и лучшие места в зале!



Исполнители:



Ирина Волокославская (кантеле)

Екатерина Охраминская (виолончель)

Людмила Лаврентьева (сопрано)

Екатерина Усатенко (флейта)

Анна Осташова (аккордеон)

Елена Гусева (домра)

Светлана Китаева (домра-альт)