Маленький трубочист
Давайте создадим оперу!. Развлечение для молодежи.
Давайте создадим оперу!. Развлечение для молодежи.
Опера Бенджамина Бриттена, написанная им в 1949 году и задуманная как спектакль-игра в исполнении юных артистов и при непосредственном участии зрителей, пользуется большим успехом во всём мире.
«Давайте создадим оперу» – история о приключениях маленького трубочиста, разыгрываемая при непосредственном участии зрителей, получающих уникальную возможность не только воочию наблюдать за всеми этапами создания оперного спектакля, но и самим хором дружно исполнить несколько песен.
Музыкальное развлечение для молодежи «Давайте создадим оперу».
Музыка Б. Бриттена
Либретто Э. Крозье
Действующие лица и исполнители:
Черный Боб, грубый трубочист-мастер и Том-кучер – Семен Высочин (бас)
Клем, его сын и ассистент и Альфред-садовник – Иван Зайцев (тенор)
Сэм, маленький трубочист – Иван Дудецкий (дискант)
Мисс Бэготт, экономка – Екатерина Болтян (контральто)
Джульетта Брук – Виктория Кивековская (сопрано)
Грэйс Брук – Юлия Бородина (дискант)
Софи Брук – Ульяна Кокая (дискант)
Роуэн, няня – Людмила Лаврентьева (сопрано)
Джинни Кроум – Татьяна Андреева (дискант)
Тина Кроум – Анна Карпенко (дискант)
Кэтрин Кроум – Валерия Сецкая (сопрано)
Анна Кроум – Яна Попова (дискант)
Инструментальный состав:
Надежда Ефремова – скрипка
Анжела Станишевская – скрипка
Марина Письменская – альт
Анастасия Кузубова – виолончель
Елена Тимофеева – фортепиано
Роман Рудометов – фортепиано
Виталий Кондаков – ударные инструменты
Хор Мурманской областной филармонии
Хормейстер – Тимофей Перминов, концертмейстер Елена Тимофеева
Режиссер-постановщик – Екатерина Ефремова
Дирижер-постановщик – Андрей Скороходов