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Магия органа

Концерт в областной филармонии

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События: Концерты.

Программа концерта

Стефанида ЕРМОЛАЕВА
А. Шнитке
«Две маленькие пьесы для органа» ор. 149

Денис МАХАНЬКОВ
Николя де Гриньи (1672-1703)
Ave Maris Stella:
Dialogue sur les grands Jeux

Луи Вьерн (1870-1937)
из цикла «24 пьесы-фантазии»:
На Рейне

Пьер Кошро (1924-1984)
Scherzo symphonique

Александр НОВОСЕЛОВ
Маттиас Рефельдт
Финале
Георг Бем
Хоральная прелюдия «Vater unser»

Моше Ариэль Ганелин
Финал из Друидической сюиты «Песнь морехода»

Тимур ХАЛИУЛЛИН
В.Одоевский
Прелюдия «Молитва без слов»
Прелюдия ля-мажор

Т.Халиуллин
Импровизация «Космос и хаос»

Дина ИХИНА
Ференц Лист (1811-1886)
Вариации на тему "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen"

Альфред Шнитке (1934-1998)
Полёт из к/ф Сказка странствий

Филармония
22 октября
17:00
Цены

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