Магия органа

Программа концерта



Стефанида ЕРМОЛАЕВА

А. Шнитке

«Две маленькие пьесы для органа» ор. 149



Денис МАХАНЬКОВ

Николя де Гриньи (1672-1703)

Ave Maris Stella:

Dialogue sur les grands Jeux



Луи Вьерн (1870-1937)

из цикла «24 пьесы-фантазии»:

На Рейне



Пьер Кошро (1924-1984)

Scherzo symphonique



Александр НОВОСЕЛОВ

Маттиас Рефельдт

Финале

Георг Бем

Хоральная прелюдия «Vater unser»



Моше Ариэль Ганелин

Финал из Друидической сюиты «Песнь морехода»



Тимур ХАЛИУЛЛИН

В.Одоевский

Прелюдия «Молитва без слов»

Прелюдия ля-мажор



Т.Халиуллин

Импровизация «Космос и хаос»



Дина ИХИНА

Ференц Лист (1811-1886)

Вариации на тему "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen"



Альфред Шнитке (1934-1998)

Полёт из к/ф Сказка странствий