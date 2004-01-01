Магия органа
Концерт в областной филармонии
Концерт в областной филармонии
Программа концерта
Стефанида ЕРМОЛАЕВА
А. Шнитке
«Две маленькие пьесы для органа» ор. 149
Денис МАХАНЬКОВ
Николя де Гриньи (1672-1703)
Ave Maris Stella:
Dialogue sur les grands Jeux
Луи Вьерн (1870-1937)
из цикла «24 пьесы-фантазии»:
На Рейне
Пьер Кошро (1924-1984)
Scherzo symphonique
Александр НОВОСЕЛОВ
Маттиас Рефельдт
Финале
Георг Бем
Хоральная прелюдия «Vater unser»
Моше Ариэль Ганелин
Финал из Друидической сюиты «Песнь морехода»
Тимур ХАЛИУЛЛИН
В.Одоевский
Прелюдия «Молитва без слов»
Прелюдия ля-мажор
Т.Халиуллин
Импровизация «Космос и хаос»
Дина ИХИНА
Ференц Лист (1811-1886)
Вариации на тему "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen"
Альфред Шнитке (1934-1998)
Полёт из к/ф Сказка странствий