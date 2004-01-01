Людовико Эйнауди, вне всяких сомнений, один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Мамочка» Ксавье Долана. Сегодня, когда сам Эйнауди уже долгое время не дает концертов с оркестром, агентство «Неоклассика», впервые познакомившее российских слушателей с творчеством этого прекрасного композитора, дарит уникальную возможность насладиться его лучшими произведениями в исполнении солистов оркестра Неоклассика.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И СТРУННЫХ

Список композиций: Fuori dal Mondo, Una Mattina, Fly, The Crane Dance, Nuvole bianche, Burning, Night, Nightbook, Love Is A Mystery, Run, Le Onde, Primavera, Choros



Продолжительность 70 минут.