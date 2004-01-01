Любовные истории

Программа концерта:
Саундтреки к кинофильмам в аранжировке Ашота Хоецяна
I отделение
- 1 Ноттинг Хилл -Ш.Азнавур
- 2 Жестокий романс -А.Петров
- 3 Подмосковные вечера –В.П. Соловьев-Седой
- 4 Over the Rainbow-Г. Арлен
- 5 Шербурские Зонтики-М.Легран
- 6 The way you look tonight –Дж. Керн
- 7 The Shadow of your smile-Дж. Мандель
- 8 Besame mucho- К. Веласкес.
- 9 Завтрак у Тиффани -Г.Манчини
- 10 Гардемарины, вперед-В.Лебедев
II отделение
- 1 Майрик - Жан-Клод Пети
- 2 Серенада солнечной долины-Г. Миллер
- 3 Любовный Роман –Э. Морриконе
- 4 Титаник –Дж. Хорнер
- 5 Служебный Роман -А.Петров
- 6 Мужчины –Р. Амирханян
- 7 Путь на Арену -К.Орбелян
Исполнители:
Ашот ХОЕЦЯН - скрипка (художественный руководитель проекта)
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ - фортепиано
Ведущий - Денис ДМИТРИЕВ