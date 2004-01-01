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Любовные истории

Концерт Квартета «АРТ СИНЕМА»

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События: Концерты.

Программа концерта:

Саундтреки к кинофильмам в аранжировке Ашота Хоецяна

I отделение

  • 1 Ноттинг Хилл -Ш.Азнавур
  • 2 Жестокий романс -А.Петров
  • 3 Подмосковные вечера –В.П. Соловьев-Седой
  • 4 Over the Rainbow-Г. Арлен
  • 5 Шербурские Зонтики-М.Легран
  • 6 The way you look tonight –Дж. Керн
  • 7 The Shadow of your smile-Дж. Мандель
  • 8 Besame mucho- К. Веласкес.
  • 9 Завтрак у Тиффани -Г.Манчини
  • 10 Гардемарины, вперед-В.Лебедев


II отделение

  • 1 Майрик - Жан-Клод Пети
  • 2 Серенада солнечной долины-Г. Миллер
  • 3 Любовный Роман –Э. Морриконе
  • 4 Титаник –Дж. Хорнер
  • 5 Служебный Роман -А.Петров
  • 6 Мужчины –Р. Амирханян
  • 7 Путь на Арену -К.Орбелян


Исполнители:
Ашот ХОЕЦЯН - скрипка (художественный руководитель проекта)
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ - фортепиано

Ведущий - Денис ДМИТРИЕВ

Филармония
8 марта
17:00

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