Любовь - волшебная страна
Посвящается творчеству А.Петрова
Посвящается творчеству А.Петрова
Программа концерта «Любовь-волшебная страна»
1. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»
2.Полька-галоп из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
3.Мелодия и песня из к/ф «Служебный роман»
4.Румба и Песня о морском дьяволе из к/ф "Человек –амфибия»
5.Увертюра к к/ф «Укрощение огня»
6.Музыка к к/ф «Я шагаю по Москве»
7.Романс из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
8.Музыка к к/ф «Осенний марафон»
9.Романс Ларисы из к/ф «Жестокий романс»
10. Вальс из к/ф "Петербургские тайны»
11.Песенка «36 и 6»
12. Песенка трубачей из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
Исполнители:
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал
Николь ЧАШИНА - вокал
Елена ГУСЕВА - домра малая
Светлана КИТАЕВА - домра-альт
Николай МАНЬКО - скрипка
Елена ТИМОФЕЕВА - фортепиано
Сергей ДУДЕЦКИЙ - ударные
Ведущий – Денис ДМИТРИЕВ