Программа концерта «Любовь-волшебная страна»



1. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»

2.Полька-галоп из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»

3.Мелодия и песня из к/ф «Служебный роман»

4.Румба и Песня о морском дьяволе из к/ф "Человек –амфибия»

5.Увертюра к к/ф «Укрощение огня»

6.Музыка к к/ф «Я шагаю по Москве»

7.Романс из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»

8.Музыка к к/ф «Осенний марафон»

9.Романс Ларисы из к/ф «Жестокий романс»

10. Вальс из к/ф "Петербургские тайны»

11.Песенка «36 и 6»

12. Песенка трубачей из т/ф «О бедном гусаре замолвите слово»



Исполнители:

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА - вокал

Николь ЧАШИНА - вокал

Елена ГУСЕВА - домра малая

Светлана КИТАЕВА - домра-альт

Николай МАНЬКО - скрипка

Елена ТИМОФЕЕВА - фортепиано

Сергей ДУДЕЦКИЙ - ударные

Ведущий – Денис ДМИТРИЕВ