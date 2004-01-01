Знакомьтесь: новый солист филармонии лауреат международного конкурса Левон АРАКЕЛЯН.

Левон Аракелян

Окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса.

В юношеские и студенческие годы участвовал в мастер - классах многих именитых музыкантов, в т.ч. выдающихся виолончелистов Я. Старкера и народного артиста РСФСР В.Берлинского, профессора Королевского музыкального колледжа в Лондоне Л. Чилингиряна…

Концертная деятельность Левона началась очень рано. В 9 лет он участвовал во всесоюзной программе "Новые имена". Стал призёром и победителем многочисленных республиканских конкурсов. В 1998 г. удостоился звания победителя на международном конкурсе исполнителей на струнных инструментах в г. Тольятти (Россия).

Со школьных лет музыкант активно участвовал в различных камерных ансамблях – струнных квартетах, фортепианных трио… Сотрудничал с такими виртуозами, как лауреат международных конкурсов японский скрипач Д. Касимото, блестящая немецкая скрипачка Алиса Маргулис, итальянский фаготист, профессор Сержио Аццолини…

Как солист выступал со многими симфоническими и камерными оркестрами Армении и Грузии.

В репертуаре виолончелиста – классическая музыка разных эпох и стилей, а также фольклор, музыка кино, джаз, рок.



Программа



И.С. Бах- сюита № 3, до мажор для виолончели соло

А.И. Хачатурян- соната-фантазия для виолончели соло (1974)

Н.Паганини- каприсы для скрипки соло опус 1. №№ 9,13, 14, 24 переложение для виолончели соло Луиджи Силва