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Леша Свик

Концерт исполнителя, завоевавшего тысячи слушателей еще будучи участником группы Puzzle

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События: Концерты.

Okean Hall возобновляет серию вечерних концертов и приглашает Вас на выступление одного из самых ярких и прослушиваемых артистов российской поп сцены - ЛЕШИ СВИК!

Хиты, которые давно стали неотъемлемой составляющей вашего плейлиста - "Малиновый свет", "Луна", "Дым" и конечно же, яркая новинка "Не вспоминай" - все это на живом выступлении Леши Свик в "Okean Hall"!

Okean Hall
18 мая
20:00
Цены

Билеты можно приобрести в "Меридиан" у администратора бара или "Okean Hall", по ссылке 

ИНФО & БРОНЬ 288-789

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