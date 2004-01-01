Леша Свик
Концерт исполнителя, завоевавшего тысячи слушателей еще будучи участником группы Puzzle
Концерт исполнителя, завоевавшего тысячи слушателей еще будучи участником группы Puzzle
Okean Hall возобновляет серию вечерних концертов и приглашает Вас на выступление одного из самых ярких и прослушиваемых артистов российской поп сцены - ЛЕШИ СВИК!
Хиты, которые давно стали неотъемлемой составляющей вашего плейлиста - "Малиновый свет", "Луна", "Дым" и конечно же, яркая новинка "Не вспоминай" - все это на живом выступлении Леши Свик в "Okean Hall"!
Билеты можно приобрести в "Меридиан" у администратора бара или "Okean Hall", по ссылке
ИНФО & БРОНЬ 288-789