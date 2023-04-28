На сцене клуба главная латин-рок группа страны Lascala громко и страстно отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа — «10 лет фиесты» — главные хиты, большие премьеры и, конечно, же дерзость, накал страстей и чувственный вокал — будет все то, за что поклонники любят эту команду.

За 10 лет в копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ, совместная победа с группой «Мураками» в хит-параде «Чартова дюжина 2021», фит с группой «Заточка» и многое другое. Страстное отношение к жизни, тонкая ирония и стремление к совершенствованию, и, конечно, огненный нрав музыкантов — Lascala постоянно экспериментирует и никогда не стоит на месте.

Мощная энергетика, любимые песни и настоящая фиеста — сердца будут биться в унисон, а на главном манеже — со всей своей страстью группа Lascala. Не пропусти!