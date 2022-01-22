Квинтет четырех

Программа концерта

Русская народная тема (Квинтет Четырёх)

Ай, все кумушки, домой! (Р.Н.П. - Квинтет Четырёх)

Во саду ли (Р.Н.П. - Квинтет Четырёх)

Танго для клода (Р. Гальяно)

Акула (А.Пьяццолла )

Fade to black (Metallica - Квинтет Четырёх)

Эй, д’Ух молодецкий (Р.Н.П. - Квинтет Четырёх)

Светит месяц ( Р.Н.П. - Квинтет Четырёх)

В круге гоблинов (А.Баццини - Квинтет Четырёх)

Композиция №9 (Танец Феи Драже) (П.Чайковский - Квинтет Четырёх)

Минорный свинг ( Дж. Райнхардт)

Так сказал (Квинтет Четырёх)

Баба Яга (М.П. Мусоргский - Квинтет Четырёх)

Квинтет Четырёх - известная российская группа, исполняющая актуальную музыку разных жанров на русских народных инструментах. Классика, джаз, мировые хиты рок- и поп-музыки, оригинальные обработки народных песен, авторские произведения – ребята могут всё.

Четверо молодых парней уже завоевали признание на мировой сцене благодаря своему профессионализму, виртуозности, отличному чувству юмора и тонкому вкусу.

Ребята сформировали свой собственный музыкальный стиль – “Progressive Folk Core”. Опираясь на народные, архаические традиции, они используют элементы прогрессивных направлений мировой музыки – от джазовой импровизации и плотного фанкового грува до взрывных битов драм-н-бейса и даб-степа. Скажем без преувеличения - они новаторы в сфере исполнительства на народных инструментах.

Помимо активной концертной деятельности в Санкт-Петербурге и других городах России выступали на престижных концертных площадках Германии, Австрии, Финляндии, Южной Кореи, Таджикистана, Монголии, Казахстана, Ботсваны, Кении, Китая.

Все участники коллектива – выпускники Санкт-Петербургской консерватории и лауреаты многочисленных международных конкурсов. Квинтет Четырёх – победитель Международного музыкального турнира ТЕРЕМ КРОССОВЕР (2018), лауреат Международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция» (2018), участник телешоу «Квартет 4х4» ТК Культура (2019). Также ансамбль является постоянными участниками дипломатических миссий при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и министерства культуры Российской Федерации.

Помимо основного инструментального состава музыканты используют перкуссию и духовые инструменты разных народов мира, горловое пение, вокал, электронные инструменты и хип-хоп речитатив.

Состав группы:

Георгий Нефёдов – балалайка,

Евгений Петров – баян,

Владимир Ковпаев - домра-бас,

Андрей Долгов – балалайка-контрабас.