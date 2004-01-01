Куда плывут облака

Ограничения: 12+

Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.

2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».

2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».

Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.



В концерте принимают участие: Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Екатерина Усатенко - флейта, Петр Макаров - фортепиано. Ведущая - Екатерина Ефремова.



Прозвучат сочинения А.Корелли, И.С.Баха, В.А.Моцарта, К.Дебюсси, К.Хачатуряна, И.Шишкановой.