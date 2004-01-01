Край, где смыкаются небо с землей…

В конце ХХ века стремление приобрести новый художественный опыт подвигает мурманских художников к участию в творческих экспедициях на территории Кольского полуострова и за ее пределами.

В 1978 году Арви Иванович Хуттунен, живописец, заслуженный художник России, возглавил творческую группу мурманских художников, основной целью которой стало знакомство с Арктикой и поиск новых творческих впечатлений.

Группа «Арктика» прошла на судах семь морей арктического бассейна от Мурманска до бухты Провидения, совершила несколько переходов по трассе Северного морского пути (1978-1986). Находясь под магическим обаянием Арктики, все художники с восторгом писали свои произведения.

В зале музея гости увидят живописные и графические полотна, а также декоративно-прикладное искусство из собрания музея.