Край, где смыкаются небо с землей…
Арктика в творчестве мурманских художников
Арктика в творчестве мурманских художников
В конце ХХ века стремление приобрести новый художественный опыт подвигает мурманских художников к участию в творческих экспедициях на территории Кольского полуострова и за ее пределами.
В 1978 году Арви Иванович Хуттунен, живописец, заслуженный художник России, возглавил творческую группу мурманских художников, основной целью которой стало знакомство с Арктикой и поиск новых творческих впечатлений.
Группа «Арктика» прошла на судах семь морей арктического бассейна от Мурманска до бухты Провидения, совершила несколько переходов по трассе Северного морского пути (1978-1986). Находясь под магическим обаянием Арктики, все художники с восторгом писали свои произведения.
В зале музея гости увидят живописные и графические полотна, а также декоративно-прикладное искусство из собрания музея.
Выставка участников изостудии гимназии №7 города Мурманска (рук. - Токий А.Н.) и педагога дополнительного образования ЦВП "Юная гвардия" Светланы Травиной, посвящённая Дню Победы
Постоянная тактильная выставка из собрания музея