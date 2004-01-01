Умная гостиная

Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.

Эта информация является эксклюзивной, доступ к ней возможен только в «Умной гостиной».

Кроме того, гости музея при помощи путеводителя смогут больше узнать о продуктах музея. Например, о приложении-викторине «Кто художник?», прослушать аудиогид по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков», познакомиться с мультимедийным гидом Artefact, зайти на информационный портал, посвященный группе «Арктика» и многое другое.

Также будет доступно разработанное в рамках проекта «Сезоны современного искусство» приложение «Fontan», которое включает в себя медиа-контент о современном искусстве, коллаборациях музейных проектов с деятелями культуры и искусства, новостях музейной жизни.