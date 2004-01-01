Умная гостиная
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея
Технологии дополненной реальности позволяют детально рассмотреть картины, погрузиться в мир изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Поиск информации возможен как через виды и жанры, так и через призму авторства.
Эта информация является эксклюзивной, доступ к ней возможен только в «Умной гостиной».
Кроме того, гости музея при помощи путеводителя смогут больше узнать о продуктах музея. Например, о приложении-викторине «Кто художник?», прослушать аудиогид по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков», познакомиться с мультимедийным гидом Artefact, зайти на информационный портал, посвященный группе «Арктика» и многое другое.
Также будет доступно разработанное в рамках проекта «Сезоны современного искусство» приложение «Fontan», которое включает в себя медиа-контент о современном искусстве, коллаборациях музейных проектов с деятелями культуры и искусства, новостях музейной жизни.
Вход платный
Выставка участников проекта
Фотовыставка памятных монет и медалей, посвященных событиям и памятным датам Великой Отечественной войны