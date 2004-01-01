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Краса России 2023

Региональный отборочный тур национального фестиваля

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События: Концерты.

Самое жаркое событие этой весны!

Финал отборочного тура Национального фестиваля Краса России пройдет 7 мая в ТРК PLAZMA!

Вас ждет захватывающее танцевально-театрализованное шоу и дефиле конкурсанток, море эмоций и красоты, ведь на шоу соберутся самые талантливые и харизматичные девушки Заполярья.

И только одна станет обладательницей короны и титула - Краса Мурманска 2023.

Победительница конкурса получит право представлять Мурманский регион в финале национального фестиваля «Краса России 2023», который по традиции состоится в Сочи в конце года.

Хедлайнеры вечера - группа LXE & Baladja.

Не упустите возможность лично присутствовать на зрелищном мероприятии!

ТРК «Plazma»
7 мая
19:00
Цены

1000 руб.

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