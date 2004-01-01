Краса России 2023
Региональный отборочный тур национального фестиваля
Региональный отборочный тур национального фестиваля
Самое жаркое событие этой весны!
Финал отборочного тура Национального фестиваля Краса России пройдет 7 мая в ТРК PLAZMA!
Вас ждет захватывающее танцевально-театрализованное шоу и дефиле конкурсанток, море эмоций и красоты, ведь на шоу соберутся самые талантливые и харизматичные девушки Заполярья.
И только одна станет обладательницей короны и титула - Краса Мурманска 2023.
Победительница конкурса получит право представлять Мурманский регион в финале национального фестиваля «Краса России 2023», который по традиции состоится в Сочи в конце года.
Хедлайнеры вечера - группа LXE & Baladja.
Не упустите возможность лично присутствовать на зрелищном мероприятии!
1000 руб.
Концерт российского рок-музыканта и рэпера