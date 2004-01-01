Концерт-подарочек для милых бабушек и мамочек

Совсем скоро наступит самый нежный, светлый и прекрасный женский праздник, который ассоциируется с началом весны, началом жизни в природе, первым теплом!

В преддверии этого замечательного события в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится концерт, посвященный Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов заполярной «Кировки». Участники ансамблей подарят

представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий,а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!