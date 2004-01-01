Концерт-подарочек для милых бабушек и мамочек
Концерт в честь 8 марта
Концерт в честь 8 марта
Совсем скоро наступит самый нежный, светлый и прекрасный женский праздник, который ассоциируется с началом весны, началом жизни в природе, первым теплом!
В преддверии этого замечательного события в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится концерт, посвященный Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов заполярной «Кировки». Участники ансамблей подарят
представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.
Для посещения Дворца культуры зрителям необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе QR-код или документ его заменяющий,а также документ, подтверждающий личность. Благодарим за понимание!
Касса Дворца культуры ежедневно с 12.00 до 19.00, без обеда и выходных, 45-43-23.
Концерт камерной музыки композиторов Испании