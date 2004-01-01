Концерт инструментальной музыки
Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»
Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»
Исполнители:
Даниил Австрих - российский классический музыкант, скрипач, альтист, педагог и дирижёр. С 2012 г. — артист струнного квартета Микеланджело. Доцент Высшей школы музыки Кельна (Германия) по классу камерного ансамбля.
Федор Белугин - альтист-виртуоз, участник квартета имени Давида Ойстраха, победитель международных конкурсов, художественный руководитель «Мастерской Скрипичного Искусства», доцент Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.
Александр Осминин — победитель международных конкурсов в Италии, Румынии, Швеции. Воспитанник Московской консерватории класса народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе.
Программа:
К.Сен-Санс — Интродукция и рондо-каприччиозо
М.Равель — «Цыганка» для скрипки и фортепиано
П.Чайковский - «Размышление»
А.Чайковский - «Вальс-скерцо»
Ф. Шопен — «Этюд» cis-moll
С.Рахманинов - «Элегическое трио» для скрипи, альта и фортепиано.
Р.Шуман — Три фантастические пьесы для альта и фортепиано
Т.Витали — «Чакона» для альта и фортепиано
А.Пьяццолла — «Обливион» для альта и фортепиано
А.Пьяццолла — «Гранд танго» для альта и фортепиано
Фестиваль "Музыкальное приношение", посвященный 150-летию со дня рождения С.Рахманинова