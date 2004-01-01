Концерт инструментальной музыки

Исполнители:

Даниил Австрих - российский классический музыкант, скрипач, альтист, педагог и дирижёр. С 2012 г. — артист струнного квартета Микеланджело. Доцент Высшей школы музыки Кельна (Германия) по классу камерного ансамбля.



Федор Белугин - альтист-виртуоз, участник квартета имени Давида Ойстраха, победитель международных конкурсов, художественный руководитель «Мастерской Скрипичного Искусства», доцент Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.



Александр Осминин — победитель международных конкурсов в Италии, Румынии, Швеции. Воспитанник Московской консерватории класса народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе.



Программа:



К.Сен-Санс — Интродукция и рондо-каприччиозо

М.Равель — «Цыганка» для скрипки и фортепиано

П.Чайковский - «Размышление»

А.Чайковский - «Вальс-скерцо»

Ф. Шопен — «Этюд» cis-moll

С.Рахманинов - «Элегическое трио» для скрипи, альта и фортепиано.

Р.Шуман — Три фантастические пьесы для альта и фортепиано

Т.Витали — «Чакона» для альта и фортепиано

А.Пьяццолла — «Обливион» для альта и фортепиано

А.Пьяццолла — «Гранд танго» для альта и фортепиано