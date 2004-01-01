Концерт гитарной музыки

Приглашаем на концерт студентов струнного отделения Мурманского колледжа искусств.

В их исполнении прозвучат произведения выдающегося итальянского гитариста 18 века Луиджи Леньяни; современного классического гитариста и композитора из Буэнос-Айреса Массимо Диего Пухоля; французского музыканта, композитора, аранжировщика и исполнителя Роланда Диенса; российского гитариста, композитора и педагога Виктора Козлова; исполнительницы романтических баллад Кейко Фудзи и музыканта Олега Гамаюнова.