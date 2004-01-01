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Концерт гитарной музыки

Концерт студентов струнного отделения Мурманского колледжа искусств

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События: Концерты.

Приглашаем на концерт студентов струнного отделения Мурманского колледжа искусств.

В их исполнении прозвучат произведения выдающегося итальянского гитариста 18 века Луиджи Леньяни;  современного классического гитариста и композитора из Буэнос-Айреса Массимо Диего Пухоля;  французского музыканта, композитора, аранжировщика и исполнителя Роланда Диенса;  российского гитариста, композитора и педагога Виктора Козлова;  исполнительницы романтических баллад Кейко Фудзи и  музыканта Олега Гамаюнова.

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