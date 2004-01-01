В программе: Концерт для фортепиано с оркестром №4

Рапсодия на тему Паганини

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

дирижер



Российский виолончелист, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель. Лауреат международного конкурса. Заслуженный артист России (2018). Ректор Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (с 2015).

В 1995-м окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова как виолончелист (класс Анатолия Никитина). Лауреат Международного конкурса камерной музыки в Трапани (Италия, 1995). Обучение в консерватории успешно сочетал с работой в группе виолончелей Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова, а с 2004 по 2005 годы исполнял обязанности концертмейстера группы виолончелей. Будучи студентом Консерватории, Алексей Васильев начал преподавательскую деятельность, которая продолжается и по сей день.

Активно концертирует как солист и в составе инструментальных ансамблей.

С 2008 года ведёт оркестровый класс в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова и возглавляет Молодёжный симфонический оркестр имени Альгирдаса Паулавичюса. В обширном репертуаре оркестра - сочинения разных жанров и эпох. В сопровождении оркестра под управлением Алексея Васильева выступали многие выдающиеся музыканты. Коллектив гастролирует в городах России и Европы.

Алексей Васильев регулярно проводит мастер-классы по виолончели в России и за рубежом, включая образовательный центр поддержки одарённых детей «Сириус», является членом жюри многочисленных музыкальных конкурсов.



ИЛЬЯ ПАПОЯН

фортепиано



Окончил Среднюю специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (класс О.Курнавиной, затем класс А.Сандлера). В настоящее время студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (класс А.Сандлера).

В 9 лет стал лауреатом Международного юношеского конкурса им. Фредерика Шопена (Санкт-Петербург). В 13 лет дал свой первый сольный концерт на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

В мире классической музыки Илью Папояна называют новой восходящей звездой. Музыкант — победитель многочисленных международных конкурсов, в числе которых Международный Шопеновский конкурс юных пианистов (Нарва, 2016), Международный юношеский конкурс имени Чайковского (Астана, 2017), Международный конкурс юных пианистов Astana Piano Passion (Астана, 2017), V международный конкурс «City of Vigo — Galicia» (Испания, 2021). В 2022 году получил III премию на Конкурсе имени Рахманинова в Москве, председателем жюри которого выступил Денис Мацуев, а в 2023 стал лауреатом XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (III премия, Москва, Санкт-Петербург).

Получатель Президентского Гранта. Член Молодежной секции Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Солист Санкт-Петербургского Дома музыки с 2016 года.

Выступает на ведущих сценах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и за рубежом. Сотрудничал с Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е.Ф. Светланова и Заслуженным коллективом РФ академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.