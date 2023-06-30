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Константин Кулясов

Акустический концерт с Костей Кулясовым, лидером группы «Анимация» и рок-баянистом Рушаном Аюповым

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События: Концерты.

Акустический концерт с Костей Кулясовым, лидером группы «Анимация» и рок-баянистом Рушаном Аюповым. Максимальная близость к артисту. Общение с гостями. «Я люблю свою Родину, вроде бы» — фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Ты услышишь полтора десятка ломовейших хитов и самые новые песни!

Rock'n'Roll music bar
30 июня
20:00
Цены

от 1200 руб.

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