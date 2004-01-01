«Кис-Кис» – это юность в стиле панк и тотальный солдаут. Этот пыл не погасить и сотней огнетушителей. Их концерты – настоящий глоток взрывной энергии, а песни стоят на репите в минуты эйфории и тоски, на шумных тусовках и одиноко в наушниках. Образы барабанщицы Алины Олешевой и вокалистки Софьи Сомусевой уже стали культовыми. Сегодня девушки продолжают удивлять фанатов, с которыми становятся еще искреннее и ближе после каждого концерта. Не упусти шанс попасть на шоу «Кис-Кис» и готовься выплеснуть свои эмоции на танцполе!