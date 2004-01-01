Группа КИНО не собиралась более 30 лет... Для тех, кто не мечтал услышать легендарный коллектив вживую: 3 декабря КИНО выступит в Мурманске!



Лучшие песни КИНО, оригинальный вокал Виктора Цоя, легендарные участники группы: Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, уникальный видеоряд, мощный свет и яркие спецэффекты. Это будет незабываемо!



Шоу возрожденного КИНО - зрелищное и масштабное, поэтому мы выбрали самую большую площадку в городе - Ледовый Дворец.



Группа КИНО прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус. И теперь мы хотим сделать концерт, на который смогут попасть сразу все желающие.