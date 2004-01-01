Кино
Шоу возрожденной группы (оригинальный вокал Виктора Цоя, легендарный состав)
Шоу возрожденной группы (оригинальный вокал Виктора Цоя, легендарный состав)
Группа КИНО не собиралась более 30 лет... Для тех, кто не мечтал услышать легендарный коллектив вживую: 3 декабря КИНО выступит в Мурманске!
Лучшие песни КИНО, оригинальный вокал Виктора Цоя, легендарные участники группы: Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, уникальный видеоряд, мощный свет и яркие спецэффекты. Это будет незабываемо!
Шоу возрожденного КИНО - зрелищное и масштабное, поэтому мы выбрали самую большую площадку в городе - Ледовый Дворец.
Группа КИНО прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус. И теперь мы хотим сделать концерт, на который смогут попасть сразу все желающие.
от 4200р.